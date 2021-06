Guglielmo Epifani, allestita a Roma la camera ardente. VIDEO

Diversi esponenti politici, familiari e tante persone si sono recati sul posto per rendere omaggio allo storico leader della Cgil ed ex segretario del Pd, scomparso in seguito a una breve malattia. Giuseppe Conte: “Persona perbene”. Massimo D’Alema; “Sempre a difesa dei lavoratori”

È stata allestita a Roma la camera ardente per Guglielmo Epifani ( LA FOTOSTORIA ), l’ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd che attualmente ricopriva la carica di deputato di Leu. L’uomo è deceduto all’età di 71 anni dopo una breve malattia. Diversi esponenti politici, familiari e tante persone si sono recati quest’oggi sul posto per rendergli omaggio.

Presidente Consiglio Piemonte: “Uomo colto e raffinato”

"Il mio più sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Guglielmo Epifani, uomo colto e raffinato, che ha dedicato la propria vita alla tutela dei diritti dei lavoratori, prima da sindacalista poi da politico". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia. "Ho potuto apprezzare le sue qualità umane e professionali alla Camera dei deputati quando ha presieduto durante la XVII legislatura, la Commissione X Attività produttive di cui anch'io per cinque anni ho fatto parte - ricorda Allasia -. Equilibrato, capace e sempre disponibile al dialogo, ha interpretato la politica come servizio e strumento per la difesa della dignità delle persone e costruzione del bene comune".