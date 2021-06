Covid Roma, per Europei allo stadio Olimpico tunnel con termocamere

Lo stadio Olimpico di Roma verrà dotato di tunnel con termocamere come parte delle misure anti-Covid per la partita inaugurale degli Europei di calcio, in programma venerdì 11 maggio. Secondo quanto si apprende, le strutture verranno posizionate tra la prima verifica del biglietto e l'area dei controlli di sicurezza. Al passaggio dei tifosi le termocamere rileveranno la temperatura corporea. La misura è contenuta nel piano sicurezza messo a punto dalla Questura di Roma in vista del match con il pubblico sugli spalti. Per quanto riguarda le fan zone saranno a numero chiuso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE A ROMA)

Attesi in 14mila per match Italia-Turchia

Sono 14mila al momento i tifosi attesi per la partita inaugurale di venerdì, tra Italia e Turchia. Dopo una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza ieri in prefettura, si è svolto oggi un tavolo tecnico in questura, presieduto dal questore Mario Della Cioppa, per mettere a punto le misure di sicurezza. I cancelli apriranno dalle 18. Controlli nella zona attorno alle stadio, al centro e nelle fan zone. Sotto la lente anche l'area di via dei Fori Imperiali dove verrà allestito un maxi schermo. Verranno inoltre potenziati i controlli per tutto il weekend in centro e nelle zone della movida per monitorare anche l'eventuale presenza di tifosi dall'estero. Nelle zone attorno all'Olimpico, da 5 ore prima del fischio d'inizio e fino a 2 ore dopo la fine della partite, scatteranno chiusure al traffico in base alle necessità. Nei prossimi giorni dovrebbero essere predisposte anche le consuete misure per la vendita e l'asporto di alcolici e bevande in vetro. Previsti bus navetta verso lo stadio. E venerdì sarà operativa anche una task force in questura con un centro di gestione unica dell'evento per coordinate gli interventi delle varie forze in campo.