Roma, incendio su un autobus a piazzale della Marina

A quanto riferito, il conducente è riuscito a far scendere i passeggeri prima che il rogo si propagasse e non si registrano feriti

Fiamme su un bus di linea Atac in piazzale della Marina a Roma, nei pressi di Villa Borghese. A quanto riferito, il conducente è riuscito a far scendere i passeggeri prima che il rogo si propagasse e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale del II Gruppo Parioli, che hanno messo in sicurezza l'area. Gli agenti sono al lavoro per agevolare il traffico nella zona.

Atac: "Vettura in servizio da 17 anni"

"Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio da 17 anni", rende noto l'Atac. "Per ragioni da accertare, mentre viaggiava all'altezza di via Azuni si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sostitutivo della linea 2 - spiega l'Atac -. L'autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha allertato i vigili del fuoco".