Roma, trovato con sei cellulari: denunciato per ricettazione

Fermato in strada per un controllo un 25enne è stato trovato in possesso di sei smartphone, tutti resettati, e di 90 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Per questo ieri pomeriggio i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per ricettazione. Dagli accertamenti effettuati in banca dati, uno dei dispositivi è risultato rubato, mentre per gli altri sono in corso ulteriori accertamenti.