Roma, vasto incendio di sterpaglie in via Casal del Marmo

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio in via di Casal del Marmo, a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, il rogo ha interessato anche un'area adibita a deposito a cielo aperto di auto e furgoni. Le fiamme hanno lambito anche un'officina vicina, ma i pompieri hanno evitato che venisse interessata dal rogo. Al momento, non risultano feriti.