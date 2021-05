Roma, uomo ucciso a coltellate in casa. Il figlio è grave

Un uomo è stato trovato morto in una pozza di sangue in un'abitazione in via Liburni a Roma, in zona San Lorenzo. Il figlio invece è stato gravemente ferito. A dare l'allarme sono state alcune persone che li hanno visti a terra dall'esterno.

Entrambi sono stati accoltellati

Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sull'accaduto. Secondo quanto si apprende, sia il padre che il figlio avrebbero ferite da arma da taglio. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La vittima aveva 53 anni mentre il figlio ha 18 anni.