Rissa tra ragazzi ieri sera in largo degli Osci, nel quartiere romano di San Lorenzo, zona di movida della Capitale. Ad avere la peggio una ragazza minorenne e un giovane appena maggiorenne. La ragazzina è stata trasportata dal 118 in ospedale al per ferite al braccio e l'altro per ferite allo zigomo. Sul posto la polizia locale.