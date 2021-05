Roma, schianto in moto: muore un uomo di 52 anni

Dai primi riscontri medici si ipotizza che l'uomo sia stato colpito da malore. Sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto

Ha perso il controllo della moto e si è schiantato sull'asfalto. Incidente mortale stamattina nella Galleria Giovanni XXIII in direzione stadio Olimpico. Sul posto la polizia locale e il 118. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, l'uomo, 52enne italiano, è deceduto.

I rilievi

Dai primi riscontri medici si ipotizza che sia stato colpito da malore. Sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Necessaria la chiusura provvisoria della galleria, nella direzione stadio per consentire gli accertamenti del caso.