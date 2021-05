Manifestazione dei lavoratori Whirlpool a Roma. VIDEO

Sono un centinaio le persone arrivate in piazza Santissimi Apostoli urlando "vergogna!" e "Napoli non molla!"

Manifestazione dei lavoratori della Whirlpool di Napoli arrivati a Roma per protestare contro la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento. Sono un centinaio le persone arrivate in piazza Santissimi Apostoli urlando "vergogna!" e "Napoli non molla!". "Chiediamo di prorogare il blocco dei licenziamenti, quanto meno per settori mirati, per le vertenze aperte al Mise - spiega Gianluca Ficco di Uilm - e chiediamo un provvedimento che nel medio e lungo periodo incentivi le aziende che investono in italia e penalizzi chi delocalizza all'estero".