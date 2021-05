Violenta lite con il padre, arrestato giovane a Fiumicino

Giunti sul posto, i carabinieri hanno sentito delle urla provenire dall'interno di uno degli appartamenti: entrati nell'abitazione i militari hanno trovato due uomini impegnati in un acceso litigio

Un acceso diverbio in casa tra padre e figlio ha provocato l'intervento dei carabinieri all'interno di un'abitazione di Fiumicino, dove era stata segnalata una violenta lite. Arrestato il figlio dopo aver sedato il litigio.

La ricostruzione dei fatti

Giunti sul posto, i carabinieri hanno sentito delle urla provenire dall'interno di uno degli appartamenti: entrati nell'abitazione i militari hanno trovato due uomini impegnati in un acceso litigio. Frappostisi fra i due, uno dei quali, in evidente stato di alterazione psicofisica e che non ha esitato a colpire anche i militari, sono riusciti a dividerli. Immobilizzati i contendenti, risultati essere padre e figlio di 55 e 32 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine, hanno accertato che l'aggressione era stata iniziata dal più giovane dei due che, presentatosi ubriaco presso la casa dei genitori, aveva aggredito il padre.