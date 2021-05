Roma, Mario Della Cioppa è il nuovo Questore

Mario Della Cioppa lascia la guida della Questura di Catania per assumere l'incarico di Questore di Roma. Prende il posto di Carmine Esposito, nominato prefetto di Foggia dal Consiglio dei ministri dello scorso 17 maggio. Nato a Pescara, Della Cioppa si insedierà domani 26 maggio.

Gli auguri di Zingaretti

"Auguri di buon lavoro a Mario Della Cioppa - scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - per l'importante incarico di Questore di Roma. Sono certo che con la sua professionalità affronterà al meglio questo nuovo ruolo. Voglio anche rivolgere un ringraziamento particolare al Questore uscente Carmine Esposito per l'eccellente lavoro svolto in questi anni a Roma e rivolgergli gli auguri più sinceri per le nuove sfide che lo attendono".