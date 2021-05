Francesco Vaia: “Sì ai concerti Covid-free"

Così il direttore dell'istituto sanitario di Roma: “Bisogna creare delle bolle negative in questi spazi dove entrano le persone che sono vaccinate con la seconda dose, e coloro che non l'hanno fatto, fanno il tampone 24/48 ore prima dell'evento e, se sono negative, devono entrare”

"Sono assolutamente favorevole ai concerti in sicurezza. Bisogna creare delle bolle negative in questi spazi dove entrano le persone che sono vaccinate con la seconda dose, e coloro che non l'hanno fatto, fanno il tampone 24/48 ore prima dell'evento e, se sono negative devono entrare. Bisogna prendersi la vita, andiamo avanti anche con i concerti". Lo ha dichiarato Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, ai microfoni di Rtl, a proposito della possibilità di somministrare vaccini agli italiani in vacanza (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - QUANDO MI VACCINO? - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA).

Vaia: "Vaccini anche in vacanza"

"Sono stato tra i primi - ha proseguito Vaia - ad auspicare un'organizzazione della sanità che vada incontro alle esigenze dei cittadini anche in vacanza. Qui non si tratta di capricci, ma di organizzare il sistema sanitario in direzione della centralità della persona: i cittadini devono andare in vacanza. Trovo stucchevoli le polemiche tra le regioni, dobbiamo trovare un punto d'incontro. Facciamo un accordo tra le Regioni, ci scambiamo le anagrafi regionali: nulla è impossibile".