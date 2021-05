Vaccini, il Lazio chiede 100mila dosi di AstraZeneca inutilizzate

Le dosi, secondo quanto si è appreso, potranno essere usate per altri Open day dopo che ieri, in due ore e mezza, sono stati prenotati tutti i 20mila slot a disposizione per il fine settimana

Il Lazio ha chiesto alla struttura Commissariale per l'emergenza Covid 100mila dosi del vaccino Astrazeneca rimaste inutilizzate in altre regioni. Le dosi, secondo quanto si è appreso, potranno essere usate per altri Open day dopo che ieri, in due ore e mezza, sono stati prenotati tutti i 20mila slot a disposizione per il fine settimana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)