Fermato ricercato a Roma, deve scontare quattro anni in Moldavia

A Roma i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un cittadino della Lituania di 47 anni, domiciliato nella Capitale e con precedenti, in esecuzione di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso la Moldavia. Lì è ricercato per una serie di reati contro il patrimonio.

La vicenda

L'uomo deve scontare la pena di quattro anni, otto mesi e 19 giorni. Il fermo è avvenuto nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via di Torricola, nella zona Appia Nuova. Il cittadino lituano, dopo la notifica del provvedimento, è stato trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.