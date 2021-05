Elezioni Comunali, Letta: "A Roma e Torino nessuna convergenza Pd-M5s"

Nessuna possibilità di convergenza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle nelle prossime elezioni amministrative che si svolegeranno a Roma e Torino. Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta in una intervista al Messaggero. Per quanto riguarda la Capitale, da pochi giorni l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha annunciato la sua candidatura per le primarie del Pd.

"Nostro giudizio sulle due sindache 5 Stelle è negativo

"Roma e Torino - ha spiegato Letta -, sono due città dove nel 2016 il Pd ha straperso e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo, non c'è possibilità di alcuna convergenza".