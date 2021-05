Aggrediscono e rapinano un uomo in strada, 4 denunciati ad Acilia

Ad Acilia i carabinieri di Ostia hanno denunciato 4 persone per rapina in concorso. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che, ancora stordito dalle pesanti percosse ricevute, ha riferito di essere stato aggredito da quattro uomini i quali, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli hanno sottratto il portafoglio contenente 200 euro circa per poi fuggire. In poco meno di un'ora i carabinieri sono riusciti a riconoscere le quattro persone, corrispondenti alla descrizione della vittima, all'interno della stazione metropolitana di Acilia. I rapinatori, tutti romani e con precedenti penali, sono stati bloccati.

Due denunce anche a Ostia

A Ostia, invece, un fioraio è stato aggredito all'interno del proprio negozio da due uomini che gli hanno puntato un oggetto appuntito alla schiena e gli hanno intimato di consegnargli l'intero incasso. L’uomo, però, ha reagito e ne è nata una colluttazione. I due banditi sono scappati. I carabinieri, con la descrizione somatica fornita da alcuni testimoni, sono riusciti a individuare i rapinatori, due giovani incensurati romeni che sono stati denunciati per tentata rapina e di lesioni personali.