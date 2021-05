Nettuno, ferisce un poliziotto: agente gli spara alla gamba

L'aggressore, un uomo di 39 anni con precedenti, non è in gravi condizioni ed è stato arrestato dalla polizia

Ha prima aggredito la moglie e rotto diversi oggetti in casa, poi si è scagliato contro uno dei poliziotti intervenuti ferendolo con un vetro, così un agente ha reagito a sua volta sparando e ferendo l'aggressore al polpaccio. È accaduto ieri in un appartamento a Nettuno vicino Roma. L'aggressore, un uomo di 39 anni con precedenti, non è in gravi condizioni ed è stato arrestato dalla polizia.