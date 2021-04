Fiumicino, con divieto va ubriaco da ex compagna: arrestato

Quando gli agenti sono giunti sul posto, l'uomo in escandescenza, ha opposto resistenza all'allontanamento dalla casa come prescritto dal Giudice nella misura cautelare in atto

Un uomo si è presentato ubriaco dalla ex compagna nonostante un divieto di avvicinamento. A Fiumicino la polizia ha arrestato un romeno di 41 anni. L'uomo è andato a casa della donna in preda a uno stato di alterazione psico-fisica indotta dall'abuso di alcol. Quando gli agenti sono giunti sul posto, l'uomo in escandescenza, ha opposto resistenza all'allontanamento dalla casa come prescritto dal Giudice nella misura cautelare in atto.