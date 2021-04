Fiumicino, incendio in un ex ristorante abbandonato

Un incendio si è sviluppato intorno alle 17 di oggi a Fiumicino, nel tratto terminale di via del Faro, all'interno di una struttura ristorante abbandonata da tempo. Le fiamme, che hanno causato un'alta colonna di fumo nero visibile a distanza, hanno interessato mobilia e suppellettili abbandonati. Sul posto, non lontano dalla zona del vecchio faro, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, i volontari della protezione civile locale e la polizia di Stato. Non è la prima volta che la struttura è coinvolta da un rogo. L'incendio non ha interessato le decine di sacchi di rifiuti bonificati sulla vicina spiaggetta da cittadini volontari negli scorsi tre sabati e che l'amministrazione comunale dovrebbe ritirare, per lo smaltimento, giovedì prossimo.