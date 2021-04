Roma, chiede al figlio di allontanare cane e viene aggredita: ferita

E' successo stamattina in zona Casalpalocco. A lanciare l'allarme un passante che ha visto la donna scappare in strada con il volto insanguinato

Una donna è stata aggredita dal figlio dopo un diverbio nato per aver chiesto di allontare il cane che la stava infastidendo. E' successo stamattina in zona Casalpalocco a Roma. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un passante che ha visto la donna scappare in strada con il volto insanguinato, sono intervenuti i carabinieri della stazione Casalpalocco e della compagnia di Ostia. Sono in corso indagini sulla vicenda.

A quanto ricostruito, tra madre e figlio sarebbe scoppiata una lite dopo la richiesta della donna: "portati via il cane che mi dà fastidio". Il figlio avrebbe colpito la madre alla testa, forse con un oggetto. La donna, che non è in gravi condizioni, è stata portata in ospedale per le cure insieme al figlio, sottoposto a un Tso. La posizione di quest'ultimo è al vaglio.