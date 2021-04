Incendio a Fiumicino, ristorante distrutto dalla fiamme

Incendio nella notte in un ristorante a Fiumicino, la struttura è andata quasi completamente distrutta e sono state coinvolte anche due imbarcazioni del rimessaggio adiacente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, secondo quanto si è appreso il titolare due giorni fa aveva denunciato un altro rogo nel locale, di natura dolosa, divampato nella notte tra il 20 e il 21 aprile.

L'ipotesi del rogo doloso

L'uomo avrebbe raccontato alla polizia che inizialmente aveva pensato a un principio di incendio di natura accidentale, ma poi guardando le immagini delle telecamere di video sorveglianza ha visto un uomo lanciare qualcosa nel ristorante prima delle fiamme. Sulla vicenda sono in corso indagini del commissario di Fiumicino. Al vaglio le immagini delle telecamere. Si ipotizza il rogo doloso. Il titolare avrebbe detto di non aver mai ricevuto minacce e di non avere dissidi con qualcuno.