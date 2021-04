Roma, aggressioni e minacce verso ex compagna: arrestato

L'uomo aveva installato un programma di spyware sul cellulare della vittima e un dispositivo Gps sulla sua auto, in modo da poterla continuamente "controllare"

Dopo aver ricostruito diversi episodi di aggressione, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni, residente nella zona dell'Infernetto. A seguito della denuncia sporta nel mese di marzo dalla ex compagna dell'uomo, i militari hanno ricostruito la vicenda, durata quasi due anni, accertando il comportamento dell'uomo, al quale in via preventiva erano già state sequestrate alcune armi lecitamente detenute.

La vicenda

Nel corso del tempo il 51enne è passato dagli insulti alle minacce e, infine, a vere e proprie aggressioni fisiche. L'uomo aveva installato un programma di spyware sul cellulare della vittima e un dispositivo Gps sulla sua auto, in modo da poterla continuamente "controllare".