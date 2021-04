Vaccini, in serata oltre 400mila dosi di Moderna a Pratica di Mare

Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani, come ha reso noto il l'ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo

È atteso per questa sera l’arrivo di oltre 400mila dosi di vaccino Moderna presso l'hub nazionale della Difesa all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino a Roma. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani, come ha reso noto l'ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. ( COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO? )

Ieri record di vaccinazioni in un giorno in Italia

Intanto, nella giornata di ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino, secondo il Commissariato all'emergenza. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. Sempre ieri, anche nel Lazio è stato registrato il numero più alto di dosi inoculate in 24 ore, circa 32mila, cifra che, come ha sottolineato l'Assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, porta la regione verso il milione e 445mila vaccinazioni totali.