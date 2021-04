Ostia, a fuoco un furgone della Protezione civile

È avvenuto in via Umberto Cagni mentre era in corso la distribuzione di pacchi alimentari. Il forte calore sviluppato dell'incendio del veicolo ha danneggiato anche tre auto parcheggiate

Un furgone della Protezione Civile che era utilizzato nella distribuzione di pacchi alimentari in via Umberto Cagni a Ostia è andato a fuoco. Lo riferiscono i pompieri spiegando che il forte calore sviluppato ha coinvolto anche tre auto parcheggiate. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, in via precauzionale è stata allertata un'ambulanza per verificare le condizioni di una delle persone presenti sul furgone, rimasto leggermente ferito.