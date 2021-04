Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO

In piazza del Popolo la manifestazione organizzata dal comitato di Sana e Robusta Costituzione per dire no all'obbligo vaccinale per il personale sanitario

Questa mattina alcune centinaia di infermieri e sanitari si sono radunate in piazza del Popolo, a Roma, per manifestare contro l’obbligo di sottoporsi al vaccino anti Covid per il personale sanitario. Diversi gli striscioni e i cartelli esposti dai presenti. Su uno di essi si legge: “Si Vax, No obbligo vaccino autorizzato per emergenza”, che riassume il messaggio che la protesta vuole lanciare. Il sit-in è stato organizzato dal comitato "Di Sana e Robusta Costituzione". (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA - QUANDO MI VACCINO?)