A Roma la Formula E Mini Electric Pacesetter sfida la metropolitana

In occasione della seconda tappa del campionato di Formula E, in programma nella Capitale il 10 e 11 aprile, la vettura che ricopre il ruolo di Safety Car ha ingaggiato una gara di velocità con la metro. Il tutto immortalato in una clip

In occasione della seconda tappa del campionato di Formula E, in programma a Roma nel weekend del 10 e 11 aprile, MINI diventa a tutti gli effetti protagonista del mondiale automobilistico con la MINI Electric Pacesetter, che da questa gara ricoprirà il ruolo di Safety Car per tutta la stagione 2021. Ispirata da John Cooper Works, la vettura elettrica, di colore argento opaco, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi, e sarà pronta a intervenire ogni qualvolta la competizione dovesse richiederlo. Al volante, ci sarà Bruno Correia.

In attesa della gara, nella Capitale è andata in scena una sfida del tutto particolare, che ha visto la nuova Safety Car della Formula E competere contro uno dei mezzi elettrici più performanti che si trovino in città: la metropolitana. Un confronto entusiasmante, raccontato in un’adrenalinica clip, tra due veicoli completamente diversi tra loro ma accomunati da un’unica grande caratteristica: entrambi a energia elettrica.