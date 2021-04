Uomini e Donne, morta ex dama del trono over Erica Vittoria Hauser

E' morta a Roma Erica Vittoria Hauser, 45 anni, modella ed ex partecipante al dating show 'Uomini e Donne' condotto da Maria De Filippi. Lo riporta Fanpage. La donna sarebbe morta nel sonno e a darne notizia sui social sarebbero stati i famigliari. Originaria del Principato del Liechtenstein, viveva a Roma da anni. Laureata in architettura a Firenze e diplomata chef, lavorava anche nel campo della moda. Aveva partecipato al 'trono over' lasciando la trasmissione nel 2013 con Ivano Rotoli.