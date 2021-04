Civitavecchia, picchia la ex con un casco: arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Civitavecchia, in provincia di Roma, con l'accusa di aver picchiato la ex compagna con un casco. Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia.

La vicenda

Intorno alle 20:45 di ieri una donna si è presentata nella caserma della compagnia di via Sangallo, segnalando che nella vicina piazza Saffi aveva visto un uomo picchiare selvaggiamente una donna utilizzando anche un casco da motociclista. I carabinieri sono intervenuti sorprendendo l'uomo, con precedenti, mentre stava ancora inveendo contro la sua ex compagna, una donna di Civitavecchia di 40 anni che aveva delle vistose ferite al volto. Il 50enne è stato bloccato e portato in caserma. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Paolo dove è tuttora ricoverata, non in pericolo di vita, per essere sottoposta ad una serie di accertamenti per le lesioni riportate alla testa. Alcuni testimoni, sentiti dai carabinieri, hanno riferito che l'aggressione sarebbe scattata quando l'uomo ha scoperto che la sua ex ha un'altra relazione. .