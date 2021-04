Roma, false ricette per morfina e serra marijuana: preso infermiere

Un infermiere è stato arrestato dalla polizia per produzione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Gli investigatori hanno trovato nella sua abitazione 250 grammi di marijuana, una pianta di "peyote", e in un box una serra completa di tutta la relativa attrezzatura per la coltivazione e la produzione.

La denuncia

Gli agenti sono arrivati a lui dalla denuncia presentata il 10 marzo da un dirigente medico dell'ospedale Sant'Andrea perché contattato da personale di una farmacia sulla Cassia che avevano scoperte alcune prescrizioni con la sua firma falsa per l'acquisto di un farmaco a base di morfina. La polizia ga effettuato perquisizioni sul posto di lavoro e in casa dell'infermiere trovando sia lo stupefacente che il ricettario con intestazione Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e del timbro contraffatto. Sono stati trovati inoltre una serie di medicinali, destinati ad uso esclusivo di strutture sanitarie autorizzate e materiale sanitario di probabile provenienza furtiva, motivo per il quale veniva indagato anche per il reato di ricettazione.