Ferrovie: investimenti per 9 miliardi nonostante impatto Covid

Nonostante gli effetti del Coronavirus, il Gruppo FS Italiane riesce a consolidare il primato di primo gruppo industriale per investimenti tecnici fatti in Italia. E' quanto emerge dai risultati dell'esercizio 2020 approvati oggi dal cda. La pandemia ha avuto sui ricavi un impatto di 1,7 miliardi ma il gruppo è riuscito a contenere le perdite a 562 milioni di euro. La società ha invece impegnato investimenti tecnici per 9 miliardi (+5% sul 2019) e con un valore economico distribuito di 9,6 miliardi di euro (pari all'88% del valore generale) ha avuto un apporto sul Pil Italiano del 2,4% e un impatto occupazione equivalente pari a 260mila unità.

Il Gruppo mantiene un elevato livello di solidità patrimoniale e finanziaria: la Posizione Finanziaria Netta, che si attesta a 8,9 miliardi di euro, varia per poco più di 1,2 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2019, con un rapporto Pfn/Patrimonio netto a 0,2.