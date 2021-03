Roma, incendio in un appartamento di via Ugo Ojetti: nessun ferito

Sul posto vigili del fuoco e la polizia locale. Nella stessa via, in questi giorni sono in corso le riprese del film 'House of Gucci' di Ridley Scott con Lady Gaga, Al Pacino e Adam Driver

Un incendio è divampato oggi in un appartamento al terzo piano di via Ugo Ojetti, in zona Talenti a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada per facilitare le operazioni. Fortunatamente non si registrano feriti. In questi giorni, proprio in via Ugo Ojetti, sono in corso le riprese del film “House of Gucci” di Ridley Scott con Lady Gaga, Al Pacino e Adam Driver.