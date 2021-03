Tor Bella Monaca, droga: cinque arresti in un blitz dei carabinieri

Durante le perquisizioni, i militari hanno recuperato 75 dosi di cocaina pronte per essere smerciate e 380 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio

A Roma ieri sera i carabinieri hanno arrestato cinque persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, impegnati da diverso tempo in una attività di monitoraggio di una nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia nel quartiere Tor Bella Monaca, hanno notato come i cinque sospettati fossero coordinati tra loro, sia nella gestione della "clientela" sia nei ruoli che ognuno di loro ricopriva nell'attività di spaccio, per dare continuità al "servizio" da loro proposto.

Il modus operandi

C'era, quindi, chi riforniva le dosi da consegnare, chi materialmente le spacciava e chi, infine, riceveva il denaro. Durante le perquisizioni, i militari hanno recuperato 75 dosi di cocaina pronte per essere smerciate e 380 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.