Roma, pusher indagato per la morte della figlia di Carlo Urbani

C'è un primo indagato in relazione alla morte di Maddalena Urbani, 21enne figlia di Carlo Urbani, il medico che identificò per primo la polmonite atipica scatenata dalla Sars nel 2003 ed evitò lo scoppio della pandemia (CHI ERA CARLO URBANI). La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione dello spacciatore siriano - arrestato ieri per detenzione di droga - che si trovava agli arresti domiciliari nell’appartamento in zona Cassia a Roma, dove la giovane è stata trovata priva di vita sabato. Nei suoi confronti i pm contestano "morte come conseguenza di altro reato". L'autopsia della ragazza, fissata in un primo momento per oggi pomeriggio, si svolgerà domani all'istituto di medicina legale del Gemelli.