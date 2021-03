Covid Roma, zona rossa ma a Ostia parchi e litorale affollati

In molti hanno deciso di fare una passeggiata, un giro in bici, sport all’aria aperta o prendere il sole in spiaggia. Predisposto un piano controlli anti assembramenti. Finora sono 90 le multe elevate nel fine settimana per assembramenti e feste illegali

Affollati anche oggi, nell'ultimo weekend in zona rossa, i principali parchi della Capitale, il centro storico come anche il lungomare e le spiagge di Ostia. In molti, approfittando della giornata di sole, hanno deciso di fare una passeggiata, un giro in bici, sport all'aria aperta o a prendere il sole in spiaggia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO).