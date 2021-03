Roma, litiga con la madre e incendia ascensore: denunciato

L'uomo, affetto da problemi psichici, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini e denunciato in stato di libertà. Non risultano feriti o intossocati

Dopo aver litigato con la madre ha dato fuoco all'ascensore del palazzo. È successo ieri sera in via Bellegra, in zona Prenestina, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti polizia e i vigili del fuoco.

La denuncia

L'uomo, affetto da problemi psichici, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini e denunciato in stato di libertà. Non risultano feriti o intossocati.