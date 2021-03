Fregene, sorpreso in auto mentre è ai domiciliari: arrestato

Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati documenti d'identità contraffatti, patenti di guida, documentazione bancaria intestata a terze persone, dispositivi informatici e telefoni cellulari sulla cui provenienza sono in corso accertamenti

Era ai domiciliari ma è stato sorpreso in strada a Fregene e nuovamente arrestato. L'uomo, al quale era stata anche revocata la patente, è stato fermato dai carabinieri alla guida di una Smart intestata alla propria compagna. È stato immediatamente riaccompagnato presso la sua abitazione dove i militari hanno deciso di effettuare un'approfondita perquisizione. L'attività d'indagine ha consentito di rinvenire numerosi documenti d'identità contraffatti, patenti di guida, fotocopie di documenti d'identità e documentazione bancaria intestata a terze persone, nonché carte di credito, dispositivi informatici e telefoni cellulari sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. E' stato nuovamente sottoposto aI domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.