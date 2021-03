Covid Lazio, la scuola riapre martedì: lunedì ancora zona rossa

Nel Lazio le scuole, in caso di zona arancione, riapriranno martedì 30 aprile in considerazione del fatto che l'ordinanza che ha decretato il rosso per la Regione scade lunedì 29 aprile a mezzanotte. La precisazione è arrivata dalla Regione Lazio che sottolinea che le scuole saranno aperte dall'asilo alle medie. Dunque lunedì, trovandosi ancora in zona rossa, nel Lazio le scuole saranno chiuse. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)