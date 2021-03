Roma, tir incastrato sotto colonnina di un distributore

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata verificando che non vi fossero danni all'impianto e perdite di gas dovute all'urto, prima di poter rimuovere il mezzo pesante

Un tir è rimasto incastrato sotto la colonnina di un distributore gpl e gas per auto ad Ariccia, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Non risultano feriti, ma la pensilina è stata danneggiata nell'impatto. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata verificando che non vi fossero danni all'impianto e perdite di gas dovute all'urto, prima di poter rimuovere il mezzo pesante.