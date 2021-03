Covid, a Rieti vaccinazioni possibili anche di notte

A Rieti, da giovedì 1 aprile, sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19 anche durante le ore notturne. La direzione della Asl del capoluogo reatino ha annunciato che per il momento le somministrazioni saranno possibili fino alle 22 e successivamente, se il numero delle dosi lo consentirà, fino alle 24. Da giovedì si partirà, dunque, con il centro vaccinale ex Bosi dove la Asl di Rieti è già al lavoro per ampliare i turni e reperire ulteriore personale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le dichiarazioni

"Si tratta di uno sforzo straordinario - spiega il direttore generale della Asl reatina, Marinella D'Innocenzo - ma necessario per velocizzare al massimo la vaccinazione sul territorio della provincia di Rieti. Vogliamo fare in fretta e bene e vaccinare il numero maggiore di persone nel più breve tempo possibile. Iniziamo la sperimentazione dell'orario notturno, dal centro vaccinale ex Bosi, un modello, per la gestione dell'attività vaccinale anti-covid19 e la presa in carico dei pazienti. Un modello che vogliamo utilizzare anche negli altri centri vaccinali che presto attiveremo in altre aree del capoluogo e della provincia".