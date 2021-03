Roma, operazione dei carabinieri: 44 indagati per droga

Una vera e propria piazza di spaccio, gestita da un'organizzazione criminale senza scrupoli nel popoloso quartiere romano di Ponte di Nona, è stata scoperta dai carabinieri nell'ambito di un'indagine conclusa con 44 indagati di cui 22 destinatari di misure cautelari.

Le indagini

Accertata l'esistenza di un'associazione criminale composta da quattro livelli, organizzati in maniera piramidale. I due capi e promotori, giovanissimi ma con un curriculum criminale di tutto rispetto, avevano creato sistema in cui tutti avevano un loro ruolo, come un grande ipermercato. L'indagine ha consentito di arrestare durante la fase investigativa 19 persone in flagranza di reato, denunciarne tre a piede libero e segnalare come assuntori 34 individui, nonché di recuperare e sequestrare quasi 35 chili tra hashish, cocaina e crac.