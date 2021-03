Fiumicino, fatti brillare esplosivi trovati in uno scantinato

È successo in zona di Isola Sacra: un uomo ha trovato il materiale nello scantinato del nonno deceduto nel maggio 2020. Sul posto sono intervenuti polizia e artificieri

Entra nello scantinato del nonno e scopre la presenza di materiale esplodente. È successo a Fiumicino, nella zona di Isola Sacra, dove sul posto sono intervenuti polizia e artificieri che hanno poi fatto evacuare il vicinato e brillare il materiale ritrovato. L'uomo ha riferito agli agenti di aver trovato all'interno dello scantinato dell'abitazione del nonno, deceduto nel maggio del 2020, alcune casse con dentro materiale esplosivo. Tra le altre cose, si trattata di bobine di miccia detonante, detonatori elettrici e a miccia, cariche di lancio per bombe da mortaio, munizioni bellici. Tutto materiale messo in sicurezza dagli artificieri.

Altro ritrovamento

Il giorno seguente è stato effettuato una ulteriore ispezione dei locali e, considerato che gli esplosivi sono risultati legalmente detenuti dal defunto, un ex incursore della Marina Militare e gestore di un'impresa di distruzione di infrastrutture marine, ha provveduto a rimuovere e a far brillare in sicurezza il materiale.