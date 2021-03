Vaccini, Figliuolo: “Da seconda metà di aprile 500mila dosi al giorno”

Il commissario per l'emergenza Covid si è vaccinato questa mattina con una dose di AstraZeneca al drive through della Cecchignola, a Roma, insieme al Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio

Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno. A riferirlo è stato il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, che ha parlato con la stampa dopo essere stato vaccinato con una dose di AstraZeneca al drive through della Cecchignola, a Roma, insieme al Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

In merito alle disdette degli appuntamenti, ”in alcune regioni l'annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c'è stato. Quindi il differenziale e praticamente zero”, ha dichiarato. Il generale ha anche spiegato che adesso per la campagna vaccinale "ci sarà un'accelerazione". (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA)