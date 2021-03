Covid Roma, Virginia Raggi ricorda le vittime in piazza Campidoglio

La sindaca: “Minuto di silenzio per ricordare chi ha perso la vita per colpa di questa terribile pandemia. Siamo vicini alle loro famiglie”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è recata questa mattina in piazza del Campidoglio per osservare il minuto di silenzio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid.

Raggi: “Siamo vicini alle loro famiglie”

La prima cittadina ha dichiarato su Twitter: "Oggi 18 marzo è la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. In piazza del Campidoglio abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare chi ha perso la vita per colpa di questa terribile pandemia. Siamo vicini alle loro famiglie".