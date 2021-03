Fiumicino, ingerisce 112 ovuli di eroina: arrestato

In manette un ragazzo di 20 anni, incensurato, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Aveva ingerito nello stomaco 112 ovuli contenenti eroina per un peso totale di 1,250 chili. I carabinieri hanno arrestato, all'aeroporto di Fiumicino, il "corriere", un cittadino nigeriano di 20 anni, incensurato, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La vicenda

Il giovane è atterrato al Leonardo Da Vinci con un volo della compagnia aerea Ethiopian proveniente da Lagos (Nigeria) ed è stato notato dai carabinieri mentre si aggirava nel Terminal 3 in evidente stato di agitazione. I militari lo hanno avvicinato per capire cosa avesse generato quello stato d'animo e dopo i primi accertamenti hanno deciso di accompagnarlo all'ospedale G.B. Grassi di Ostia per sottoporlo ad esami più approfonditi. Gli esami radiografici hanno evidenziato gli ovuli ingeriti.