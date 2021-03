Roma, a Palazzo Borromeo arte e design con mostra 'Contemporanei'

A Roma, nel Palazzo Borromeo, va in scena la mostra “Contemporanei a Palazzo Borromeo. Arte e design nell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede”. Questo progetto, che trae ispirazione anche da quanto già attuato negli ultimi anni in modo incisivo nel Palazzo del Quirinale su impulso del Presidente Sergio Mattarella, nasce con l’intento di aggiornare lo stretto legame con l’arte, la cultura e i manufatti che hanno caratterizzato la lunga storia di Palazzo Borromeo e di arricchirne gli interni, il chiostro e i giardini, con opere d’arte di grandi artisti italiani contemporanei, che si aggiungono alle opere di maestri della tradizione. Gli interni, in particolare, sono punteggiati da esempi dell’eccellenza del design italiano degli ultimi settant’anni, capace di inserirsi armoniosamente negli arredi esistenti e di migliorare allo stesso tempo gli aspetti funzionali di varie sale.

La visita di Sergio Mattarella e del Cardinale Parolin

Nei giorni scorsi, al termine dell’incontro tra Italia e Santa Sede, nella ricorrenza del novantaduesimo anniversario della firma dei Patti Lateranensi e del trentasettesimo anniversario dell’Accordo di modificazione del Concordato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle altre alte cariche dello Stato, il Segretario di Stato vaticano Cardinale Pietro Parolin e gli altri componenti delle delegazioni italiana e vaticana, hanno visitato la mostra.

Il progetto

L’iniziativa vuole unire due dimensioni della promozione del nostro Paese: quella culturale, poiché intende dare il senso della forte continuità e del primato della tradizione artistica italiana con le espressioni culturali contemporanee, e quella economica, con l’obiettivo di dare ulteriore visibilità ad artisti e designers - già ampiamente conosciuti a livello internazionale – ed anche a nostre aziende e manifatture straordinarie, nello spirito di contribuire ad accrescere la loro presenza nei mercati esteri e a rappresentare nel mondo il meglio dell’arte e dell’eccellenza italiana.

Le opere

La collezione comprende, distribuite tra il giardino, il chiostro e i saloni del Palazzo, 15 opere d’arte e 10 oggetti concepiti da designers italiani e prodotti da aziende italiane. La mostra, promossa dall’Amb. Pietro Sebastiani e realizzata con il contributo della Banca del Fucino e del MAECI, è stata curata dall’arch. Cristina Mazzantini e in attesa di una inaugurazione pubblica nei prossimi mesi potrà essere visitata su prenotazione in piccoli gruppi anche attraverso il Touring Club nel rispetto delle misure anti Covid-19. Il video della mostra è disponibile sul sito.