Maltempo a Roma, auto sommersa dall’acqua a Fiumicino: nessun ferito

Continua a creare disagi l’ondata di maltempo che da ieri sta investendo Roma. Nell’area Sud della città, stanotte i vigili del fuoco hanno eseguito 25 interventi per allagamenti. Intorno alle 5, in Via della Muratella, nella zona della Piana del Sole a Fiumicino, i pompieri sono giunti in soccorso di un automobilista rimasto bloccato sotto un ponte. La sua vettura era sommersa dall’acqua. All’operazione hanno preso parte anche i sommozzatori ma fortunatamente non si registrano feriti. (PREVISIONI IN ITALIA - METEO A ROMA)

Maltempo a Roma

Nella Capitale, già ieri mattina sono stati segnalati allagamenti e rallentamenti alla circolazione per via delle forti piogge in diverse zone, dalla Tiburtina a Termini, dalla Casilina a piazza Bologna. Da ieri sera sono oltre 50 gli interventi compiuti dalla polizia locale. Per allagamenti si sono rese necessarie chiusure e deviazioni del traffico in via Laurentina, via Aurelia, via Colombo, all'altezza di via di Mezzocamino, Circonvallazione Tiburtina e via della Maglianella. In alcuni casi gli agenti sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza delle aree a causa della caduta di alberi e rami in via Pio Spezi, Corso Trieste e Via della Giustiniana. Intanto, prosegue l'attività di monitoraggio da parte delle pattuglie, per verificare criticità.

La situazione a Fiumicino

La pioggia abbondante della scorsa notte ha poi causato forti allagamenti in particolare nella zona di Focene, sul litorale di Fiumicino, dove diverse strade sono finite sott’acqua, con i tombini saturi. "Ci sono strade allagate e impraticabili, con l'impossibilità di salire in macchina e di uscire di casa per la troppa acqua", segnala il Comitato "Emergenza Focene". Disagi anche al parcheggio davanti alla scuola "Colombo". Sversamenti dai tombini si segnalano nella zona di via Montanari, alle "Vignole", con conseguenti allagamenti dinanzi alle abitazioni. Ad Isola Sacra, in via Sterzi, è stata invece evacuata temporaneamente una famiglia da un'abitazione a causa di infiltrazioni dal tetto. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la protezione civile. Per l'innalzamento deciso del livello delle acque, è sotto osservazione la rete dei canali di bonifica di Isola Sacra e di Maccarese, in particolare in via delle Tamerici, dove si è registrata una lieve tracimazione.