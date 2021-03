Covid Lazio, D’Amato: “Avanti su vaccino Sputnik anche senza l’Europa”

"Auspichiamo che ci sia un'opzione per l'acquisto del vaccino o a livello europeo o italiano, o noi siamo pronti a farlo come Regione Lazio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in merito alla possibilità di acquistare dosi del vaccino russo Sputnik V in maniera autonoma da parte della Regione. “Che lo faccia l'Europa per noi è la scelta migliore - ha aggiunto - se non lo farà l'Europa o l'Italia lo farà il Lazio. Ovviamente speriamo che non ce ne sia il bisogno, ma in caso di necessità sarebbe una procedura permessa”. Il Lazio, come riportato da Repubblica, si appellerebbe infatti all’autonomia regionale in materia di sanità e alla possibilità di avviare una procedura d’emergenza per l’uso del vaccino, già concessa dall’autorità farmaceutica europea. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)