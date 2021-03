Covid, non si gioca la partita tra Lazio e Torino

Il Torino non si è presentato per il match a causa del blocco della Asl per i tanti casi di Covid in squadra

Il Torino non si è presentato all'Olimpico per il match di Serie A contro la Lazio a causa del blocco della Asl per i tanti casi di Covid e dopo 45 minuti di attesa l'arbitro Piccinini di Forlì ha decretato che Lazio-Torino non si gioca. I biancocelesti hanno cominciato a lasciare lo stadio per fare ritorno a casa, tranne due giocatori sorteggiati per l'antidoping, la squadra domani inizierà la preparazione della gara con la Juventus allo Stadium sabato prossimo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)