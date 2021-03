Covid Roma, protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio. Video

I manifestanti, giunti da diverse regioni, si sono dati appuntamento in piazza per chiedere al governo nuove regole che consentano la riapertura dei locali

I lavoratori del settore della ristorazione sono tornati a protestare contro le misure prese da governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid-19. I manifestanti, giunti da diverse regioni d'Italia, si sono dati appuntamento oggi in piazza Montecitorio per chiedere al governo nuove regole che consentano la riapertura dei locali. "Stanno uccidendo una delle eccellenze, forse una delle più grandi: la cucina italiana", ha affermato uno dei manifestanti durante la protesta che si è svolta in maniera pacifica e ordinata.