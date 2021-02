Roma, in auto con tre pistole e stupefacenti: arrestato un 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Tor Bella Monaca dalla guardia di finanza di Roma dopo essere stato sorpreso in auto con tre pistole semi-automatiche, munizioni e stupefacenti. Le fiamme gialle hanno fermato il giovane nel corso del consueto pattugliamento del territorio, trovando nella sua vettura tre pistole semi-automatiche (una Beretta 98FS, una Walther e una Beretta 92 Bruni) - di cui due con matricola abrasa e la terza risultata rubata nel 2016 ad Ascoli Piceno - oltre a 220 cartucce di vario calibro, una custodia per il trasporto di un fucile d'assalto, un passamontagna, 197 dosi di marijuana e cocaina, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Le armi, tutte in ottimo stato di conservazione e pronte per l'uso, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificarne l'eventuale impiego in azioni criminose. Il 25enne deve ora rispondere di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di armi e munizionamento da guerra.